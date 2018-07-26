وزير الدفاع الأمريكي: لن نتعاون مع القوات الروسية داخل سوريا في الوقت الحالي

عين ليبيا

قام وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس باستبعاد مضي جيشه قدماً في التعاون مع القوات الروسية في سوريا، قبل صدور قرار سياسي في واشنطن بذلك.

حيث صرح ماتيس خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: “لن نقوم بأي شيء إضافي، حتى يحدد وزير الخارجية والرئيس النقطة التي سنبدأ منها العمل إلى جانب حلفائنا مع روسيا في المستقبل”، مضيفاً: “هذا الأمر لم يحصل حتى الآن، وسيكون من السابق لأوانه دخولي في أي تفاصيل أكثر في هذه المرحلة”.

هذا وطرحت موسكو الأسبوع الماضي خططا للتعاون مع واشنطن تضمن العودة الآمنة للاجئين إلى سوريا، وقد أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة أن ذلك كان جزءا من محادثات الرئيسين في هلسنكي.