مصرف ليبيا المركزي يرد على افتراءات دعم «الجضران»

عين ليبيا

نفى المصرف المركزي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين على لسان الناطق الرسمي العميد أحمد المسماري من زعم بأن مصرف ليبيا المركزي قام بتحويل مبلغ مالي لصالح المدعو ابراهيم الجضران.

و أكد المصرف أنّ ما يقوم به من تحويلات يتم تنفيذاً لأذونات صرف صادرة عن وزارة المالية وبما يتفق وأحكام القوانين ذات الصلة.

مضيفاً أن ترحيب المصرف المركزي قبل أيام بدعوة السيد رئيس المجلس الرئاسي بإجراء مراجعة وتدقيق لكل أعماله هي تأكيد على ثقة المصرف في سلامة إجراءاته وتفنيدٌ لكل المزاعم والافتراءات.

هذا وأكد المركزي أنّ الحملات الممنهجة التي تستهدف المصرف من أطراف عدة لن تثني مِن عزم القائمين عليه في آداء واجبهم الوطني في حفظ مقدرات الشعب الليبي وصونها.

وكان المتحدث الرسمي أحمد المسماري قد اتهم في وقت سابق محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بالتورط في قضايا فساد وتمويل الإرهابيين، قائلاً أنه قام بتسليم أموال بطريقة غير شرعية إلى شركة طيران تابعة لـ عبد الحكيم بلحاج بمبلغ 11 مليون دينار ليبي، ودعم قيادات إرهابية بالأموال، وخاصة آمر حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران الذي نفذ هجوماً على خليج سرت، داعياً الكبير إلى لتسليم مهامه إلى محمد الشكري محافظ مصرف ليبيا المركزي.