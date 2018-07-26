السراج يصل طرابلس قادماً من إنجامينا بعد لقاء دام لساعات مع الرئيس التشادي

عين ليبيا

حطت طائرة رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى السيد فائز السراج مساء أمس الأربعاء في طرابلس قادماً من إنجامينا بعد زيارة عمل إلى جمهورية تشاد استمرت بضع ساعات، أجرى خلالها محادثات مع الرئيس التشادي إدريس ديبى، تناولت العلاقات الثنائية التى تربط البلدين الشقيقين الجارين ليبيا وتشاد في مختلف المجالات.

حيث حضر الاجتماع الذي عقد بالقصر الرئاسي أعضاء الوفد الليبي الذي يضم وزير الخارجية السيد محمد سيالة ووزير الداخلية السيد عبدالسلام عاشور، والمستشار الإعلامي للرئيس السيد حسن الهوني، وشارك عن الجانب التشادي نائب الرئيس السيد كاسيري كاموجي، ووزير الخارجية السيد شريف محمد زين، ووزير الداخلية السيد أحمد باشر وعدد من الوزراء ومسؤولي الحكومة التشادية.

هذا ورحب الرئيس ديبى بالرئيس السراج معرباً عن تقديره البالغ لزيارته الأولى لبلده الثاني تشاد، مؤكداً على أن البلدين تجمعهما علاقات دم وأخوة وجيرة، وجدد الرئيس التشادي دعم بلاده للمجلس الرئاسى وحكومة الوفاق الوطنى، مشيدا بجهود السيد الرئيس لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

كما قال الرئيس ديبي أن الدور الليبي كان اساسياً وفعالاً في تأسيس الاتحاد الأفريقي، وإن ما يحدث في ليبيا يجد صداه في كل افريقيا، مؤكداً بإنه ليس لتشاد أية أجندة خاصة في اهتمامها بالشان الليبي سوى الحرص على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في الدولة الجارة الشقيقة، وأن التشاديين يعرفون معاناة الحروب ولايودون أن يتكرر ما عاشوه في بلد شقيق.