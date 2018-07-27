للوافدين في ليبيا.. الدراسة الجامعية من 5000 إلى 8000 دولار سنوياً

عين ليبيا

أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني “عثمان عبد الجليل” قرار رقم (1273) لسنة 2018م والقاضي بفرض رسوم دراسية على الطلبة الوافدين من غير المقيدين على منح دراسية.

وتراوحت قيم الرسوم بين 5.000 دولار و8.000 دولار، حسب التخصصات الجامعية، فيما بلغت رسوم الإجازة العالية (الماجستير) 10.000 دولار، والإجازة الدقيقة (الدكتوراه) 12.000 دولار أمريكي.

ونوه القرار على ضرورة دفع قيمة الرسوم الدراسية إما دفعة واحدة أو على قسطين متساويين، ولا يسمح للطلبة الوافدين الالتحاق إلا بعد دفع القسط الأول.

كما أشار القرار إلى إمكانية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بجواز إعفاء بعض الطلبة الوافدين، كما يجوز إعفاء بعض الفئات وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.