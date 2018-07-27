زليتن.. اختتام الدورة الثانية لـ«استراتيجيات تدريس اللغة الإنجليزية»

عين ليبيا

اختمت اليوم الدورة التدريبة الثانية في استراتيجيات تدريس اللغة الإنجليزية لمعلمي التعليم الأساسي بمختلف مكاتب الخدمات التعليمية بزليتن حضرها واستفاد منها عدد 208 معلمة من معلمات زليتن، واللاتي سيعكسن هذه المهارات والتطبيقات داخل فصولهن بكل اقتدار.

وبهذا يكون مكتب تدريب وتطوير التعليم زليتن قد درب عدد 362 معلمة من معلمات اللغة الإنجليزية بمرحلة التعليم الأساسي خلال الدورتين الأولى والثانية.

كل الشكر والتقدير للسادة والسيدات موظغي المكتب وكذلك السادة المدربين بلا استثناء والاخوة بمراقبة شؤون التعليم زليتن والمجلس البلدي زليتن والشكر موصول لكل المدارس التي استضافت هذه الدورات علي مدار شهر كامل.