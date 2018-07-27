سلسلة من الدورات التدريبية لـ«تمكين المرأة»

عين ليبيا

نظمت الهيئة العامة للثقافة متمثلة في مكتب تمكين المرأة، بالتنسيق مع إدارة التدريب والتطوير، دورة تدريبية بعنوان “واجبات وحقوق الموظفة “، وذلك على مدى يومين من 23 إلى 24 يوليو الجاري، وشارك في الورشة موظفات ديوان الهيئة، وحضرها عدد من مدراء الإدارات.

وفي الورشة استعرضت الأستاذة أميرة بن عامر حقوق وواجبات الموظفات، مع تسليط الضوء على قانون العمل الليبي، ليتسنى لهم أداء مهامهم على أكمل وجه ومعرفة حقوقهم.

وأكدت مديرة مكتب تمكين المرأة مها صقر أن هذه الورشة تأتي في إطار مشروع تمكين المرأة ضمن سلسلة من الدورات والورش المخطط لهل لهذا العام، التي يقوم بها مكتب تمكين المرأة بالهيئة العامة للثقافة لتطوير والرفع من كفاءة الموظفات في العديد من المجالات.