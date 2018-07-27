سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا تزور مركز إيواء المهاجرين بطريق السكة

عين ليبيا

قام وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية السيد محمد الشيباني رفقة سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بتينا موشايد والوفد المرافق لها لمراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بطريق السكة وطريق المطار.

وتأتي هذه الزيارة للوقوف على أوضاع النزلاء والإطلاع على ظروف إقامتهم داخل هذه المراكز، وأوضاعهم الصحية والمعيشية.

وعلى هامش هذه الزيارة عقد اجتماع بمكتب الوكيل، حيث تناول الاجتماع أوضاع المهاجرين داخل مراكز الإيواء ,وسبل دعم الأجهزة الأمنية لمكافحة ظاهرة الهجرة، وتطرق الاجتماع إلى خطط الترحيل للمهاجرين إلى بلدانهم طوعية.

وأشار الوكيل على ضرورة دعم الدولة الليبية لمكافحة ظاهرة الهجرة جراء تدفق المهاجرين من دول الجوار إلى ليبيا ولما لها تابعيات تؤثر على دول الاتحاد الأوروبي.