وزير التعليم يعلن عن انتهاء امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية لسنة 2017-2018

أعلن وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني “عثمان عبد الجليل” اليوم الخميس، عن انتهاء امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية لسنة 2017-2018 ،مثمناً الجهود التي قدمتها القطاعات، والتي أسهمت في نجاح عملية إجراء الامتحانات على الشكل المطلوب.

وأفاد “عبد الجليل” ،خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، أنه طوال فترة الامتحانات لم يتم تسجيل أي تسريب للأسئلة، مضيفاً أنه تم ضبط بعض حالات الغش وتم التعامل معها في حينها.

وترحم “عبد الجليل” على روح شهيد الواجب أحد عناصر مديرية أمن سبها، “عبدو صالح”، الذي تم إطلاق النار عليه وهو يقوم بعمله في تأمين مدرسة خديجة الكبرى.

ومن جانبه، أضاف وكيل وزارة التعليم “عادل جمعة” أن 52606 ألف طلاب وطالبات امتحنوا في 170 لجنة، تحت إشراف 640 مراقبا، وبلغ عدد الملاحظين من أعضاء هيئة التدريس والمتعاونين 4020، بالإضافة إلى 570 شخصا ما بين أخصائي اجتماعي ومفتش تربوي ومرشد نفسي ومسعف صحي، وبلغ عدد لجان المتابعة المكلفة من وزارة التعليم 560 متابعا ووصل عدد لجان الخدمات إلى 1172 شخصا، بينما قام 1181 رجل أمن بتأمين لجان الامتحانات.