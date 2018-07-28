الليلة.. خسوف القرن والقمر الدامي

عين ليبيا

يصادف ليل اليوم الجمعة وصباح السبت أطول خسوف كلي للقمر خلال القرن الحادي والعشرين، إذ سيستمر حوالي ساعة و43 دقيقة، فيما تستمر عملية الخسوف كاملة، منذ بدايته وحتى نهايته، حوالي 4 ساعات.

ومن المتوقع أن يصل الخسوف لذروته عند الساعة 8:22 صباحا بتوقيت غرينتش، يوم 27 يوليو.

والسبب وراء هذا الخسوف الطويل، الذي ستتخلله ظاهرة القمر الدامي، هو أن القمر سيمر عبر مركز ظل الأرض، وسيكون بذلك على خط واحد خلف الكرة الأرضية والشمس.

وستكون هناك فرصة للراصدين أيضا لرؤية المريخ لأنه سيكون في أقرب نقطة إلى الأرض منذ 15 عاما، حيث سيظهر أكثر سطوعا بعشر مرات مما يكون عليه عادة.

وسيكون بالإمكان مشاهدة الخسوف في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بين الغروب ومنتصف الليل يوم 27 يوليو، ثم بين منتصف الليل وشروق الشمس يوم 28 يوليو في معظم أنحاء آسيا وأستراليا.

المدن والعواصم العربية على وجه الخصوص ستكون محظوظة برؤية الخسوف الكلي الأطول للقمر في القرن الحالي.