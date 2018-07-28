وفاة الفنان المصري “محمد شرف” داخل أحد مستشفيات الإسكندرية، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 55 عاماً
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