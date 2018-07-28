مكالمة هاتفية تُكبد فيسبوك 16 مليار دولار

عين ليبيا

انخفض سهم فيسبوك، الخميس، ليتكبد أكبر خسارة يومية في تاريخ البورصة الأميركية، وذلك بعد مكالمة هاتفية عن انخفاض هوامش الربح لسنوات.

وكانت المكالمة من المدير المالي للشركة، ديفيد وينر، إلى محللين بمناسبة إعلان نتائج عملاق التواصل الاجتماعي. وتحدث فيها عن أن فيسبوك تواجه ضغوطا على هوامش أنشتطها لسنوات عدة.

وقال وينر، في المكالمة الهاتفية: “على مدى السنوات المقبلة، نتوقع أن تتجه هوامشنا التشغيلية صوب نسب مئوية في منتصف الثلاثينات”.

وانخفضت هوامش فيسبوك إلى 44 في المئة في الربع الثاني، من 47 في المئة قبل عام، مع إنفاق الشركة على الأمن ومبادرات لإقناع مستخدميها بأنها تحمي خصوصيتهم.

وعقب مكالمة وينر، خفضت 16 شركة سمسرة أسعارها المستهدفة لسهم فيسبوك، بينما أوصى محللون بالاحتفاظ بالسهم أو بيعه.

ونتيجة لذلك هوى السهم نحو 19.6 في المئة إلى 174.78 دولار، وهي خسارة لو استمرت ستقلص قيمة الشركة بنحو 124 مليار دولار، أو ما يعادل حوالي 4 أمثال القيمة السوقية لـ”تويتر”.

ونتيجة لحركة السهم، خسر الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربرغ، نحو 16 مليار دولار، وهي خسارة تعادل ثروة صاحب المركز 81 على قائمة أغنى رجال العالم، التي يحتلها حاليا رجل الأعمال الياباني، تاكي ميتسوتا كيزاكي، وفقا لبيانات فوربس.