بلغة الأرقام.. التدخين في ليبيا

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الوقود.. أزمة ليبية وإجراءات دولية - بقلم المهدي هندي
أكد خبراء البنك الدولي في تقرير مؤخراً أن خسائر ليبيا من تهريب...
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المستعمر لايريد ليبيا !!! - بقلم محمود أبو زنداح
نعم المستعمر الأجنبي أخضر العيون أصفر اللون يتغنى بالحرية وحقوق...
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هكذا بنوا الدولة.. السُّلطان أورخان بن عثمان - بقلم د. علي الصلابي
ورث حكم السلطان الغازي عثمان الأول، بعد وفاته ابنه أورخان، وسار...
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البرقتان الحمراء والبيضاء - بقلم صالح السنوسي
بدأ بعض الإخوة الجهويين والقبليين يشتكون من أطروحة برقة البيضاء...
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته نعم للتخلص من العادات و السلوكيات السلبية في ليبيا بشكل خاص و في الدول العربية و الإسلامية بشكل عام و شكراً لسعة صدركم و شكراً
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