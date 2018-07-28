اليونان.. رئيس الوزراء يُعلن تحمله المسؤولية عن حرائق الغابات

عين ليبيا

أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني، تحمله المسؤولية السياسية عن حرائق الغابات التي راح ضحيتها 87 شخصا على الأقل.

وقال رئيس الوزراء، أليكسيس تسيبراس، اليوم الجمعة، للوزراء إنه لا يعرف على وجه التحديد “إن كانت السلطات قد قامت بكل الأمور بشكل صحيح فيما يتعلق بمواجهة الكارثة”، حسب “رويترز”.

وتابع “دعوتكم هنا اليوم أولا لأتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن هذه المأساة أمام حكومتي والشعب اليوناني”.

واتهمت المعارضة الحكومة بالفشل في مواجهة حرائق الغابات وحماية الأرواح من الموت.

ووجه معارضون انتقادات حادة لـتسيبراس، بعد نهاية أيام الحداد الثلاثة في اليونان، واتهموا الحكومة بعدم تقديم اعتذار مناسب عن الكارثة.

وشهد اليونان أسوأ حرائق خلال عشر سنوات، وتم إعلان حالة الطوارئ في منطقة أتيكا المحيطة بالعاصمة اليونانية أثينا.

كما أعلن رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس الحداد في البلاد لمدة ثلاثة، وبدأ مكتب المدعي العام اليوناني التحقيق في أسباب الحرائق.