ما هي المفاجأة التي يجهزها «سيف الإسلام»

عين ليبيا
تحدث مفاوض فرنسي مستقل في ليبيا عن تجهيز سيف الإسلام القذافي “مفاجأة كبرى” خلال الفترة المقبلة، والتي ستغير من الأوضاع المتأزمة في البلاد.
وقال المفاوض الفرنسي المستقل، جان إيف أوليفييه، لصحيفة “التايمز” البريطانية إن نجل “معمر القذافي”، يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية الليبية الفترة المقبلة.
قال أوليفييه: “سيف الإسلام القذافي يعلم أنه الوحيد القادر على توحيد ليبيا، وسيتولى على الأرجح منصب الرئاسة في الانتخابات المقبلة”.
وقالت الصحيفة البريطانية إن سيف الإسلام القذافي، 46 عاما، بات حرا بعد 7 سنوات من الحرب الدائرة في بلاده، والتي أسفرت عن موت والده، ولا يزال عنصر مؤثر وقوي في مستقبل ليبيا، بحسب قول الصحيفة.
وقال المفاوض الفرنسي في مركز جهود من أجل السلام الليبي: “سيف الإسلام هو رمز المصالحة الحقيقية في ليبيا”.
وتابع “لا اتحدث هنا عن السياسة وطبيعتها، لكن يمرر لي رسائل عديدة، بأنه (سيف الإسلام) يريد إجراء الانتخابات، ومقتنع بخوضها ومتأكد من الفوز بها”.
وأردف..
وقالت “التايمز” إن التحركات الواضحة لترشح سيف الإسلام القذافي يثير التساؤلات حول موقف القوى الغربية، خاصة فرنسا وبريطانيا، مع العلم أن نجل القذافي لا يزال مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بجرائم ضد الإنسانية والقتل والاضطهاد.
وأشارت “التايمز” إلى أن هناك جهود تبذل من وراء الكواليس، تسعى لجمع الفصائل الليبية على طاولة واحدة، ولكن جوهرها كان إعادة دمج الموالين للقذافي في الساحة السياسية، وهو ما يعني عودة سيف الإسلام بقوة لتوحيد تلك الفصائل المتفرقة، على حد قول الصحيفة.
وقال أوليفييه، 73 عاما: “يمكنك أن تضيف إلى الفصائل الليبية وأهمهم ألا وهم الفصيل الذي لديه حنين لعهد القذافي، الذين يقولون أنه عندما كان القذافي في السلطة كانت البلاد تنعم بالأمن”.
وأضاف “لا يمكنك تجاهل هؤلاء الناس، ينبغي أن يسمع صوتهم بقوة، لأنهم سيكونون أول المؤيدين لسيف الإسلام القذافي”.
واختتم:
من كان طرفا فى الصراع لايمكن ان يكون حلا بعيدا عن الديمقراطيه من سيسلم رقبته من الطرف الاخر لسيف
لا جديد يستطيع أن يقدمه لحل الأزمة الليبية بل بالعكس ، الثار من اعداءه كما يرى في مقدمة أعماله. منها على سبيل المثال ملاحقة كل من ساهم في ثورة فبراير و اعتبارهم خونة و ستقام المشانق في كل الأحياء و المحاكم الصورية و الفورية. سيف الإسلام ليس جديرا بقيادة ليبيا أبدا.
مقالات مدفوعة الأجر هنا وهناك مستغلين سيف القذافى كواجهة لا أكثر ، هؤلاء هم مايسمى بأنصار القذافى يسخرون جميع الأمكانيات المادية التى قاموا بسلبها ونهبها من الشعب الليبى للدعاية لأنفسهم لكى يتم القبول بهم كبدلاء لسيف القذافى المجهول المصير حتى يومنا هذا ،دعاية رخيصة لجماعة اللجان الثورية من أجل الحصول على موطأ قدم فى المشهد القادم مع علمهم المسبق بأنهم غير مرحب بهم من الشعب ولهذا يستعملون سيف القذافى كواجهة لا أكثر لتضليل الشعب عن تاريخهم القذر .
أرى أن سيف الإسلام هو الاقرب في الفوز في الانتخابات لان الشعب الليبي وفي الوقت الرهن قد طفح به الكيل أصبح مثل الغارق ويريد النجاة والمسك حتى بقشة وأصبحنا نحنُ إلى الماضي بكل عيوبه
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