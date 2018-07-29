ما هي المفاجأة التي يجهزها «سيف الإسلام»

سيف الإسلام القذافي

عين ليبيا

تحدث مفاوض فرنسي مستقل في ليبيا عن تجهيز سيف الإسلام القذافي “مفاجأة كبرى” خلال الفترة المقبلة، والتي ستغير من الأوضاع المتأزمة في البلاد.

وقال المفاوض الفرنسي المستقل، جان إيف أوليفييه، لصحيفة “التايمز” البريطانية إن نجل “معمر القذافي”، يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية الليبية الفترة المقبلة.

قال أوليفييه: “سيف الإسلام القذافي يعلم أنه الوحيد القادر على توحيد ليبيا، وسيتولى على الأرجح منصب الرئاسة في الانتخابات المقبلة”.

وقالت الصحيفة البريطانية إن سيف الإسلام القذافي، 46 عاما، بات حرا بعد 7 سنوات من الحرب الدائرة في بلاده، والتي أسفرت عن موت والده، ولا يزال عنصر مؤثر وقوي في مستقبل ليبيا، بحسب قول الصحيفة.

وقال المفاوض الفرنسي في مركز جهود من أجل السلام الليبي: “سيف الإسلام هو رمز المصالحة الحقيقية في ليبيا”.

وتابع “لا اتحدث هنا عن السياسة وطبيعتها، لكن يمرر لي رسائل عديدة، بأنه (سيف الإسلام) يريد إجراء الانتخابات، ومقتنع بخوضها ومتأكد من الفوز بها”.

وأردف..

أعلم حقيقة أنه إذا ما ترشح سيف الإسلام القذافي فسيكون هناك مليوني شخص مؤيد للقذافي ورائه، لهذا ستكون المفاجأة الكبرى بفوزه بالانتخابات الرئاسية الليبية.

وقالت “التايمز” إن التحركات الواضحة لترشح سيف الإسلام القذافي يثير التساؤلات حول موقف القوى الغربية، خاصة فرنسا وبريطانيا، مع العلم أن نجل القذافي لا يزال مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بجرائم ضد الإنسانية والقتل والاضطهاد.

وأشارت “التايمز” إلى أن هناك جهود تبذل من وراء الكواليس، تسعى لجمع الفصائل الليبية على طاولة واحدة، ولكن جوهرها كان إعادة دمج الموالين للقذافي في الساحة السياسية، وهو ما يعني عودة سيف الإسلام بقوة لتوحيد تلك الفصائل المتفرقة، على حد قول الصحيفة.

وقال أوليفييه، 73 عاما: “يمكنك أن تضيف إلى الفصائل الليبية وأهمهم ألا وهم الفصيل الذي لديه حنين لعهد القذافي، الذين يقولون أنه عندما كان القذافي في السلطة كانت البلاد تنعم بالأمن”.

وأضاف “لا يمكنك تجاهل هؤلاء الناس، ينبغي أن يسمع صوتهم بقوة، لأنهم سيكونون أول المؤيدين لسيف الإسلام القذافي”.

واختتم:

السلام هو أكثر عمل شجاع يمكن الرجل (سيف الإسلام) أن يقوم به.

عناوين ذات صلة

تعليقات حول الموضوع

تعليقات 4
  1. 1- بواسطة: محمد بغنى 13 ساعة ago

    من كان طرفا فى الصراع لايمكن ان يكون حلا بعيدا عن الديمقراطيه من سيسلم رقبته من الطرف الاخر لسيف

  2. 2- بواسطة: البشير الخمسي 52 دقيقة ago

    لا جديد يستطيع أن يقدمه لحل الأزمة الليبية بل بالعكس ، الثار من اعداءه كما يرى في مقدمة أعماله. منها على سبيل المثال ملاحقة كل من ساهم في ثورة فبراير و اعتبارهم خونة و ستقام المشانق في كل الأحياء و المحاكم الصورية و الفورية. سيف الإسلام ليس جديرا بقيادة ليبيا أبدا.

  3. 3- بواسطة: سعيد رمضان 2 دقيقتين ago

    مقالات مدفوعة الأجر هنا وهناك مستغلين سيف القذافى كواجهة لا أكثر ، هؤلاء هم مايسمى بأنصار القذافى يسخرون جميع الأمكانيات المادية التى قاموا بسلبها ونهبها من الشعب الليبى للدعاية لأنفسهم لكى يتم القبول بهم كبدلاء لسيف القذافى المجهول المصير حتى يومنا هذا ،دعاية رخيصة لجماعة اللجان الثورية من أجل الحصول على موطأ قدم فى المشهد القادم مع علمهم المسبق بأنهم غير مرحب بهم من الشعب ولهذا يستعملون سيف القذافى كواجهة لا أكثر لتضليل الشعب عن تاريخهم القذر .

  4. 4- بواسطة: meme ali 1 دقيقة ago

    أرى أن سيف الإسلام هو الاقرب في الفوز في الانتخابات لان الشعب الليبي وفي الوقت الرهن قد طفح به الكيل أصبح مثل الغارق ويريد النجاة والمسك حتى بقشة وأصبحنا نحنُ إلى الماضي بكل عيوبه

تعليقات 4

هل ترغب بالتعليق؟

التعليقات لا تعبر عن رأي موقع عين ليبيا، إنما تعبر عن رأي أصحابها.