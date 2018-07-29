رسمياً.. «الورفلي» ضمن صفوف الرجاء المغربي

عين ليبيا

أعلن فريق الرجاء الرياضي، صباح اليوم السبت، ضمه للمدافع الليبي، سند الورفلي، معاراً لمدة سنة واحدة من فريق أهلي طرابلس، مع امتلاك الرجاء إمكانية شرائه بعد نهاية الموسم الرياضي المقبل.

المدافع الليبي حط رحاله بمطار محمد الخامس، مساء أمس الجمعة، بعدما توصل مسؤولو الفريقين إلى اتفاق نهائي يوم الخميس، إذ قبلت إدارة الرجاء المؤقتة باستعارة اللاعب بعد رفض الفريق الليبي تسريح مدافعه بشكل نهائي.

ويعتبر سند الورفلي أحد أبرز المدافعين الليبيين حالياً، حيث يشكل أحد أعمدة دفاع المنتخب الليبي الذي خاض رفقته العديد من المباريات الدولية، من بينها مباراة أمام المنتخب المغربي صيف سنة 2016 بملعب رادس استطاع خلالها الورفلي أن يحرز هدفاً في الوقت المبدد مهدياً التعادل للمنتخب الليبي.