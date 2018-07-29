الرئيس المصري يُبدي غضبه من هاشتاغ «ارحل يا سيسي»

عين ليبيا

عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن غضبه من هاشتاغ “ارحل يا سيسي”، بينما يقود إصلاحات يقول إنها ستنتشل مصر من الفقر.

وقال الرئيس المصري في مؤتمر للشباب افتتح أحدث دوراته اليوم السبت بجامعة القاهرة “إحنا دخلونا (أدخلونا) فى أمة ذات عوز. عارفين (ماذا تعني) أمة العوز؟ أمة الفقر. وأما آجى أخرج بيكم منها يقول لك هاشتاج ارحل يا سيسي”.

وتساءل: “عايز أخرجكم من العوز وأخليكم أمة ذات شأن تعملوا هاشتاج ارحل ياسيسي؟ أزعل ولا مزعلش؟” وأضاف “في (الحالة) دي أزعل”، بحسب نقلت وكالة “رويترز”.

ويواصل السيسي، الذي انتخب لأول مرة في 2014 ثم أعيد انتخابه في مارس، تطبيق إصلاحات اقتصادية مؤلمة لملايين المصريين بموجب قرض من صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات وقيمته 12 مليار دولار.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إن مصر بدأت مسار الإصلاح الاقتصادي، وإن المسار كان في منتهى القسوة، ولكن تفهم المصريين هو الذي أدى إلى نجاح الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف السيسي، خلال لقاء مع قادة الرأي والفكر في السودان، في وقت سابق من الشهر الحالي، أنه يجب على الكثير من الدول العربية أن تسير في هذا المسار، مؤكدا أنه “لن تستطيع أي حكومة أن تنفذ مسار الإصلاح الاقتصادي إلا إذا تفهم شعبها هذه المسألة”.