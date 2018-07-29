كسوف للشمس بعد أسبوعين من خسوف القمر

عين ليبيا

أبهر خسوف القمر الدامي الذي شهده العالم مساء الجمعة، سكان الأرض من أدناها إلى أقصاها، لكن من فاتهم الحدث المهم على موعد مع مجموعة من حالات الخسوف والكسوف خلال الأشهر المقبلة.

فالأرض على موعد مع كسوف جزئي للشمس في شمالي روسيا وشمالي أوروبا والأجزاء الشمالية من أميركا الشمالية في 11 أغسطس المقبل، أي بعد 14 يوما على حادثة “الخسوف الدامي”.

وفي السادس من يناير عام 2019، سيغطي كسوف جديد للشمس مناطق في شرقي روسيا والمحيط الهادي وولاية ألاسكا.

وفي العشرين والحادي والعشرين من يناير، سيحدث خسوف كلي للقمر في أميركا الشمالية والجنوبية وأجزاء من غربي إفريقيا وأوروبا، لمدة ساعة ودقيقتين.

وفي الثاني من يوليو المقبل، سنكون على موعد مع كسوف كلي للشمس، وسيظهر جليا في تشيلي والأرجنتين وبعض أجزاء المحيط الهادي.

وفي يومي 16 و17 يوليو، سيحدث خسوف جزئي للقمر يمكن مشاهدته في بعض أجزاء المنطقة العربية، إضافة إلى أجزاء من أوروبا وأفريقيا وآسيا لساعتين و53 دقيقة.

واستطاع سكان الشرق الأوسط ومناطق عديدة في العالم من رؤية أكبر خسوف كلي للقمر في القرن الحادي والعشرين، مساء الجمعة، حيث شخصت أبصار الآلاف نحو السماء لرؤية القمر الذي أعتم ثم تحول لونه إلى البرتقالي والبني والقرمزي لدى توغله في ظل الأرض.