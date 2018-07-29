«الجهيناوي» و «بومبيو» يتباحثان الانتخابات الليبية

وزير الخارجية التونسي ونظيره الأميركي

عين ليبيا

بحث وزير الخارجية التونسي “خميس الجهيناوي” مع نظيره الأميركي “مايك بومبيو”، أمس الجمعة، الأوضاع في ليبيا، وجهود تهيئة الأرضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال العام الحالي.

ووفق بيان للخارجية التونسية، فقد قام “الجهيناوي” بإطلاع “بومبيو” على على نتائج جولاته في طرابلس وطبرق وبنغازي خلال شهري يونيو الماضي ويوليو الحالي.

ولفت “الجهيناوي” إلى أن الجهود الجارية لتوفير الظروف المناسبة لعقد الانتخابات في ليبيا تأتي وفقاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع باريس.

وأكد الوزيران أهمية استقرار الأوضاع في ليبيا ودعم جهود الأمم المتحدة للإسراع بإيجاد حل توافقي وشامل للأزمة الليبية.

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تعليقات حول الموضوع

تعليق واحد
  1. 1- بواسطة: عبدالرزاق صالح النماوي 6 ساعات ago

    الامر بيد الرئيس الامريكي دونالد ترامب وهو يعلم حيداً و بخبرته ان الشخص الوحيد الذي لديه القدرة على المصالحة و استلام الحكم في ليبيا و القدرة السياسية هو الدكتور سيف الاسلام القدافي و لقد أعطى الإشارة الي فرنسا ماكرون و اجتماعهزفي روسيا مع بوتن وله الشكر و الامتنان لمساعدته في القضية الليبية

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