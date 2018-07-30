رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.. يستقيل

عين ليبيا

أعلن رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، نوح عبد السيد عبد الله، اليوم الأحد، استقالته من منصبه.

وقال نوح، إنه تقدم بالاستقالة نظراً للكثير من العوائق المتعلقة بالعمل والمضي نحو الاستقرار، حسب وكالة “سبوتنيك”.

وبحسب نص الاستقالة، فأنه “يرغب بعدم الاستمرار في الهيئة التأسيسية للدستور بصفته رئيسا لها أو ضمن أعضاء الهيئة، وأنه لن يباشر أو يزاول مقتضيات الوظيفة، أو أي عمل من أعمالها، اعتبارا من هذا التاريخ، وأنه يأمل بقبول بالاستقالة”.

ووجه حديثه لناخبيه من الدائرة الرابعة على منحه الثقة، وأنه أقسم ألا يخون وطنه وأن لا يعيش إلا فيه، وأنه لم ينتم إلى أي حزب أو جماعة أو تنظيم، وأنه أدى عمله بأمانة كما أقسم على ذلك.