عاجل.. إعفاء «المهدي البرغثي» من مهامه كوزير للدفاع

هل ترغب بالتعليق؟
التعليقات لا تعبر عن رأي موقع عين ليبيا، إنما تعبر عن رأي أصحابها.
أقلام وآراء
-
قصة حدثت: الأمن الغذائي - بقلم عبد الرحمن الشاطر
في مطلع الألفين من القرن الماضي كنت مفوضا عاما لاتحاد عام غرف...
-
باروديا غرناطية - بقلم عبدالواحد حركات
لدينا خيارات لا نهاية لها من الحلول، أفظعها أن نحول بلدنا إلى...
-
مديرة المدرسة التي تفوقت على وزير التعليم - بقلم المنتصر خلاصة
هل عجز وزير التعليم عبدالجليل أن يقتدي بالاستاذة الفاضلة زهرة...
-
الوقود.. أزمة ليبية وإجراءات دولية - بقلم المهدي هندي
أكد خبراء البنك الدولي في تقرير مؤخراً أن خسائر ليبيا من تهريب...
الأخبار في بريدك
أدخل بريدك الإلكتروني:
أسعار العملات
إستطلاع للرأي
الطقس بطرابلس
تفاعلات القراء
- عبدالباسط محمد: أتأسف جداً لما قد كتبتبه في تعليقي الساب...
- عبدالباسط: أتأسف جداً لما قد كتبتبه في تعليقي الساب...
- عبدالباسط: لماذا عنوان المقالة مغاير لما في المحتوى...
- متابع: مقال راىع ما شاء الله...
- على الرحيبي: .... هذه ليست حكومة سيدى .. انها كائن مش...