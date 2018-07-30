عاجل.. إعفاء «المهدي البرغثي» من مهامه كوزير للدفاع

عناوين ذات صلة

هل ترغب بالتعليق؟

التعليقات لا تعبر عن رأي موقع عين ليبيا، إنما تعبر عن رأي أصحابها.