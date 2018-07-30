«جمعة» يتقدم بالشكر لوزارة الداخلية على مابذلوه خلال امتحانات الشهادة الثانوية

مع انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام (2017/2018) سجلت وزارة الداخلية تعاونا غير مسبوق مع وزارة التعليم لاسيما مديرية أمن طرابلس.

إسبوعين متتاليين شهدت تجمعات ومقار لجان الامتحانات تواجدا من ساعات الصباح الأولى لرجال الداخلية بمختلف إداراتها يعملون بجد ونشاط من أجل نجاح امتحانات طلبة الشهادة الثانوية.

وفعلا النجاح كان حليف كل من شارك وساهم في هذا المشروع الوطني الذي من شأنه أن يعيد للشهادة الثانوية هيبتها ومكانتها بين المؤسسات التعليمية وخاصة التعليم العالي.

وبهذا النجاح يتقدم وكيل وزارة التعليم ورئيس اللجنة التنفيذية للامتحانات “عادل جمعة” بالشكر والتقدير لكل ضباط وضباط صف وأفراد بوزارة الداخلية على ما قاموا به من جهد في سبيل نجاح وتطوير العملية التعليمية في ليبيا.