«السرّاج» يلتقي نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية

عين ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج صباح اليوم الأحد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم ألمتحدة للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ت. ويليامز.

وأعربت السفيرة ويليامز عن تقديرها لجهود الرئيس لتحقيق الاستقرار وفي مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في البلاد وتعزيز سيادة القانون.

وبحث الاجتماع الذي حضره المستشار السياسي للرئيس طاهر السني مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والترتيبات التي اتخذتها الحكومة لإنجاح العملية الانتخابية، واتفق الجانبان على ضرورة أن يجرى العمل بالنسبة لمسار الانتخابات وغيرها من مسارات الحل السياسي للازمة الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة.