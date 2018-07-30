«كاجمان» يستقبل سفير إسبانيا لدى ليبيا

استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “عبد السلام كاجمان” اليوم الأحد، سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا “فرانسيسكو دي ميغال” حيث تم خلال اللقاء الذي أقيم بديوان رئاسة الوزراء النظر في عمق العلاقات الليبية الإسبانية، والتأكيد على أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

حيث أكد النائب على دور دعم إسبانيا لحكومة الوفاق الوطني ودعم فرص الاستقرار في ليبيا، كما أكد على أهمية دور أسبانيا في معالجة ظاهرة الهجرة والخطوات التي أنجزتها في هذا الملف.

من جهته أعرب “دي ميغال” على تأييد بلاده لحكومة الوفاق، مؤكدا عودة السفارة إلى طرابلس في وقت قريب، وعن شكره للنائب على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع ليبيا في مختلف المجالات، خاصة في المجال الأمني والاقتصادي ونقل الخبرات وتدريبها في كثير من المجالات.