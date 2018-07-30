«السرّاج» يعتمد الخطة العلاجية في الداخل والخارج

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الأحد الخطة العلاجية لوزارة الصحة التي تشمل الإجراءات الخاصة بالعلاج في الداخل والخارج، بعد مراجعة شاملة لهذا البرنامج على مدى يومين متتاليين.

وأصدر الرئيس تعليماته بالشروع الفوري في تنفيذ الخطة العلاجية مؤكداً على أن يشمل العلاج جميع المواطنين الليبيين بمختلف أنحاء ليبيا، وضمان الشفافية في الانفاق وفقاً للتشريعات النافذة.

وتنص الخطة على التزام وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية الغير متوفرة بالمستشفيات والمرافق الصحية العامة من خلال شراء الخدمات الطبية من القطاع الخاص بالداخل أو المؤسسات العلاجية بالخارج مع التأكد من خبرات الدول الموفد إليها المرضى وتميزها.

ومن بين أهداف الخطة توطين العلاج بالداخل ورفع مستوى الخدمات الصحية والتأمين الصحي، وسرعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وحضر اجتماع اليوم كل من وزير المالية أسامة سعد حماد، ووكيل وزارة الصحة محمد هيثم عيسى، ومدير إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي فتحي أحمد الحاجي، ومدير إدارة العقود بديوان المحاسبة عبدالرزاق أحمد البيباص، عضو الديوان امحمد محمد الرشيدي.