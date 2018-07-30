جهاز الشرطة الزراعية ضد «تفتيت الغابات» والبناء العشوائي

عين ليبيا

حيث قام رئيس جهاز الشرطة الزراعية فرع طرابلس وبرفقته رئيس مركز الشرطة الزراعية طرابلس وضباط تحقيق ومجموعة من عناصر الشرطة الزراعية وبمساندة قوة الردع الخاصة بإقفال مجموعة من المقسمات خلف صالة اللبيب للمناسبات بطريق الشوك.

تم ضبط بعض المسؤولين عن فتح المقسمات وتفتيت الأراضى الزراعية وأيضا تم ضبط بعض الآليات الخاصة بالبناء وتم فتح محاضر للمخالفين وسوف يتم إحالتها إلى النيابة والصور الملحقة بالمنشور توضح مدى الخراب بالأراضى الزراعية، وستنطلق الشرطة الزراعية فرع الجفارة هذا الأسبوع بمساندة الكتيبة 301 مشاة لمنع البناء العشوائي وتفتيش الأراضي الزراعية والغابات. فنعم لدعم مؤسسات الدولة والنهوض بها.

مع سابق الشكر لقوة الردع الخاصة وجهاز الشرطة الزراعية على مجهوداتهم المبذوله.