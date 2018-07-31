الدفعة الرابعة من أرشيف ديوان رئاسة الوزراء قيد الفرز والمراجعة والتلخيص

عين ليبيا

قام فريق فرز وإعداد الملفات والمستندات اليوم الإثنين، باستلام الأرشيف الخاص بديوان رئاسة الوزراء من مركز الدراسات التاريخية المشكلة بقرار مدير عام مركز المعلومات الدفعة الرابعة من الأرشيف الخاص بديوان رئاسة الوزراء وفرز وإعداد الملفات والمستندات الخاصة بالديوان.

حيث باشرت فرق التلخيص والمراجعة والإدخال، عملها بتلخيص المستندات وإدخال الوثائق على المنظومة الخاصة بالمركز، ويجري ذلك وفق الطرق العلمية والفنية المتعارف عليها ومن ثم وضعها في الخزائن المختصة بأرشيف الديوان.

هذا ويذكر أنه جارٍ التواصل مع لجنة الأرشيف بمركز الدراسات التاريخية لاستلام الدفعة الخامسة من الأرشيف.