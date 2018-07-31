عميد بلدية مصراتة يوجه كتاباً لرئيس لجنة متابعة وتقييم محطات توزيع الوقود داخل البلدية لموافاة المجلس بتقارير عاجلة حول المحطات المقفلة.
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