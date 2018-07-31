الاجتماع التقابلي بين وزارة المواصلات ولجنة المشروعات الاقتصادية

برئاسة السيد وزير المواصلات المفوض م . ميلاد معتوق عقد صباح اليوم بمقر وزارة المواصلات الإجتماع التقابلي بين أعضاء لجنة المشروعات الإقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة و السادة وكلاء الوزارة و رؤساء والمدراء العامون للمصالح والأجهزة والمراكز التابعيين للوزارة.

حيث تناول الإجتماع عدة محاور مهمه تمثلت في الآتي:

1_الترتيبات المالية الخاصة بالوزارة 2018.

2_مشروع مطار طرابلس الدولي.

3_مشروع مترو المدينة.

4_صيانة الطرقات العامة والكباري.

5_مشروع الطريق البديل مساعد رأس جدير.

6_بعض المشاريع ذات الأهمية والتي تخص مصلحتي الموانئ والنقل البحري ، و الطيران المدني.

حيث تفضل الوزير بإعطاء موقف عام حول الإجراءات التي تم إتخاذها بخصوص العرض المقدم من أحد المستثمرين لمشروع قطار المدينة وكذلك عن أخر المستجدات لمشروع إنشاء محطة الركاب بمطار طرابلس الدولي.

كما قام رؤساء المصالح و الأجهزة بدورهم بإعطاء للجنة فكرة عامة عن رؤية تلك الجهات في سبيل النهوض بهذا القطاع الحيوي ومرافقه وتتطرقوا للتحديات والصعوبات التي تواجه المصالح أملين تدخل اللجنة لإمكانية المساهمة في حلحلتها.