الحدود الليبية تُنتهك من الجارتين السودان ومصر.. والجنوب أصبح مرتعاً لمخابراتها

انتهاكات صارخة ومتكررة للتراب الليبي

عين ليبيا

في تحد سافر للسيادة الليبية، قام جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، اليوم الاثنين، بخطف مجموعة من العسكريين المصريين الذين اعتقلتهم مجموعة مسلحة في ليبيا في وقت سابق.

جاء ذلك من خلال “عملية نوعية” قام بها جهاز الأمن والمخابرات، في الساعات المبكرة من صباح اليوم، اقتاد فيها قوة مصرية مكونة من ضابط وأربعة جنود إلى خارج الأراضي الليبية.

وأشار المكتب الإعلامي لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني إلى أن العسكريين المصرين قد تم اعتقالهم سابقاً من قبل مجموعة مسلحة عند الحدود السودانية المصرية الليبية، وتم تنفيذ العملية بإشراف مباشر من المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني “صلاح عبد الله محمد”.

#صور للضابط المصري وجنوده المختطفين في #ليبيا وتم تحريرهم بواسطة قوة خاصة من جهاز الأمن والمخابرات السوداني .#السودان #مصر #جهاز_الامن .

Geplaatst door ‎جهاز الامن والمخابرات الوطني السوداني_المكتب الاعلامي‎ op Maandag 30 juli 2018

 

وتشهد الحدود الليبية الشرقة والجنوبية انتهاكات صارخة لسيادة التراب الليبي، بدءاً بانتهاك مصر للحظر المفروض على شحن الأسلحة إلى ليبيا في عامي 2014 -2015، ووصولاً إلى حركة التهريب عبر الحدود المصرية الليبية التي قدرها خبراء اقتصاديون بأكثر من مليار دولار سنوياً وهو ما يمثل أكثر من نصف نشاط التهريب في مصر.

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تعليقات حول الموضوع

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  1. 1- بواسطة: مفهوم !؟ 1 دقيقة ago

    لا ألوم المخابرات السودانية ولا فريق الأستطلاع العسكري المصري ، فالقوات المصرية داخل الحدود الليبية ( 180 كيلومتر ) مدينة طبرق محتلة وبدون أعلان على أحتلالها ، أما الجنوب فمثل الحمام فكل من هب ودب يدخله والوطن ترتع فيه كل جواسيس ومخابرات العالم بكل حرية وراحة ، والعملاء والخونة والنافقين أبناء الق… من هم فى المشهد السياسي لم ينطقوا بأي حرف على هذه الأنتهاكات ، كل ماأريد أن أقوله للشعب الليبي كيف تسمحون وترضون بأبنائكم بأنظمام إلى هؤلاء المخانيث فى مليشياتهم وترضوا بهؤلاء العملاء الجبناء الخونة أن يفرضوا كلمتهم عليكم ، لقد فقدتم شرفكم وكرامتكم أن سكتوا .

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