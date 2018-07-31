حلول كهربائية مُتجاهَلة.. وتوربينات مُهملة في غرب ليبيا

عين ليبيا

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً أخباراً تُفيد بامتلاك ليبيا لتوربينات لتوليد الكهرباء وهي مخزنة في مدينة سرت. كما تناقل المدونون في مواقع التواصل الاجتماعي وجود توربينات لتوليد الطاقة الكهربائية مُخزنة في محطة غرب طرابلس أيضاً.

وبعد البحث والتحري الذي قام به فريق الرصد في «عين ليبيا» في مواقع كُبرى الشركات الكورية المُصنعة للتوربينات، تبين امتلاك ليبيا فعلاً لتوربينات لتوليد الطاقة الكهربائية من نوع 473-MVA حيث تم توريدها لصالح لشركة الخليج للطاقة.

وكشفت شركة هيتاشي الكورية أن هذه التوربينات أكملت البناء في المصنع وتم شحنها منذ سنوات إلى ليبيا من خلال عقد مع شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات المحدودة في كوريا الجنوبية.

هذا وكانت قد أصدرت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني في وقت سابق قراراً بتشكيل لجنة لحصر وتسوية قيمة الديون المستحقة على الشركة العامة للكهرباء. كما كشفت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة نحو خمسة آلاف وأربعمئة بين محولات، وعوازل، وأعمدة خشبية، مقدرةً حجم الخسائر بنحو أربعة ملايين وثمانمائة ألف دينار خلال الآونة الأخيرة.

وأعلن المجلس الرئاسي في وقت سابق عن منحه الإذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع شركة «جينيرال إليكتريك» الأميركية للإشراف على تنفيذ فك وتركيب والأعمال الفنية وتوريد المعدات الخاصة، والمطلوبة للصيانة والتطوير للوحدات الغازية بمحطات الإنتاج.

وتشهد المدن الليبية أزمة انقطاع متجددة للتيار الكهربائي، وصلت في بعض المناطق إلى 18 ساعة متواصلة من الانقطاع مما أدى إلى نشوب مظاهرات تُطالب بالحلول الفورية لأزمة الكهرباء في بلد كان مصدراً لها فيما مضى.