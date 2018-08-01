الأزمة في الجنوب الليبي على طاولة نقاش السراج والمشري

عين ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج اليوم الثلاثاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري، والنائب الأول للمجلس الأعلى للدولة السيد ناجي مختار، حيث تناول الاجتماع مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

كما بحث الاجتماع خطة لإصلاح الاقتصادي المتوقع تنفيذها قريباً والتي تستهدف دعم الاستقرار ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والجهات المعنية الاخرى، كما أكد الجانبان على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة.

هذا وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع في المنطقة الجنوبية والإجراءات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني لحل المختنقات في المرافق العامة وفقا للأولويات وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

واتفق الطرفان على أهمية احترام المسار الديمقراطي وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متوازية على قاعدة دستورية سليمة.