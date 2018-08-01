عثمان يتفقد إدارة الامتحانات ويُعلن مواعيد إعلان نتائج امتحان الشهادتين الإعدادية والثانوية

عين ليبيا

تفقد السيد وزير التعليم عثمان عبد الجليل إدارة الامتحانات للاطمئنان على سير عملية التصحيح والصعوبات التي تواجه الإدارة وأبدى السيد الوزير امتنانه من سير عمل لجان التصحيح بمختلف مراحلها لاسيما فيما يتعلق بأعمال التصحيح الالكتروني والتصحيح اليدوي للأسئلة المقالية ومعالجة أوراق الاحتياط.

هذا ورافق عثمان في زيارته لمقر إدارة الامتحانات مدير الادارة محمد العروسي والذي قدم شرحاً مفصلاً عن سير مراحل تجهيز النتائج لطلبة الشهادة الثانوية.

كما حدد عثمان يوم الاثنين القادم موعداً لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية ويوم الخميس الذي يليه موعداً لإعلان نتائج الشهادة الثانوية.