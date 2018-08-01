هل ستنجح مدينة زوارة في انتخاب مجلس بلدي جديد؟

عين ليبيا

ألتقى أعضاء المجلس البلدي في زوارة مع لجنة الانتخابات الفرعية بالمدينة حيث حضر الاجتماع عميد البلدية واعضاء المجلس البلدي وذلك لمناقشة إمكانية اقامة الانتخابات لاختيار المجلس البلدي وفق الوائح والقوانين المعمول بها من المادة 59 لقانون الحكم المحلي.

هذا وناقش الحضور استعداد المجلس البلدي واللجنة الفرعية لاجراء هذة الانتخابات وثم الاتفاق مع اللجنة لتواصل مع وزير الحكم المحلي واللجنة المركزية والتنسيق باقامة هذة الانتخابات في اقرب وقت ممكن حيث ان المجلس البلدي قد سبق له مخاطبة وزير الحكم المحلي بتاريخ 5-3-2018 بهذا الخصوص.