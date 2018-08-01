قانون الاستفتاء على الدستور يكشف الانقسام الحقيقي داخل مجلس النواب الليبي

عين ليبيا

كشف المتحدث الرسمي لمجلس النواب الليبي عبد الله بليحق عقب الانتهاء من جلسة اليوم الثلاثاء والتي عقدت لاستكمال مناقشة بند مشروع قانون الاستفتاء علي الدستور أن الجلسة قد افتتحت بحضور104 نائباً، لمناقشة المادة (8) في مسودة الدستور والتي لم تناقش خلال الجلسات السابقة والتي تم فيها اجراء تعديلات بالخصوص.

حيث خلصت الجلسة إلى حذف هذه المادة التي تحتاج إلى تعديل دستوري من مشروع قانون الاستفتاء وإدراجها في تعديل دستوري لوحدها الفترة القادمة.

هذا وأضاف بليحق أنه تم الاتفاق على إحالة أمر النصاب القانوني للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور للبلاد إلى الهيئة الاستشارية التابعة لرئاسة مجلس النواب للبت فيها بشكل قانوني في آليه التصويت داخل المجلس على مشروع قانون الاستفتاء وعلى ذلك تم تعليق الجلسة إلى يوم الاثنين ما بعد القادم.