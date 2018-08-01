«هيغواين» في طريقه إلى الميلان

عين ليبيا

كشفت مصادر “سكاي سبورتس” الإيطالية، الثلاثاء، أن ميلان توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، لاستعارة مهاجم الأخير غونزالو هيغواين لمدة موسم واحد.

وبإمكان نادي الميلان ضم اللاعب الأرجنتيني الدولي بشكل نهائي الصيف المقبل، مقابل 32 مليون جنيه إسترليني.

والتقى نيكولاس، شقيق ومدير أعمال هيغواين، مع المدير العام لميلان ليوناردو، الاثنين، لمناقشة الصفقة، ومن المقرر أن يلتقيا مجددا الثلاثاء لوضع الرتوش الأخيرة عليها.

وكان تشلسي الإنجليزي قريبا من ضم هيغواين (30 عاما)، إلا أن لاعب ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي سابقا لن يغادر “الكالتشيو”.

وبتعاقد يوفنتوس مع كريستيانو رونالدو، زميل هيغواين السابق في الفريق الملكي، بات من الصعب أن يجد الأخير مكانا في تشكيلة “السيدة العجوز” الأساسية، وأصبح رحيله قرارا لا مفر منه في حال أراد الاستمرار في اللعب.