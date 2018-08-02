شركات النظافة تستأنف عملها في مخيمات أهالي تاورغاء بالمنطقة الغربية

عين ليبيا

استأنفت شركات النظافة بمخيمات أهالي تاورغاء بطرابلس والمنطقة الغربيه أعمالها بالمخيمات

حيث توقفت أعمال شركات النظافة بالمخيمات نتيجة عودة أهالي مدينة تاورغاء لديارهم الا أن ضعف الخدمات بالمدينة وبطئ العمل بها وسوء البنية التحتية، وعدم وجود مقومات الحياة حتى الآن حال دون ذلك.

هذا وأدى الأمر إلى تكدس القمامه بالمخيمات التي تعج بالسكان، وقام عضو لجنة المتابعة السيد عبدالنبي ابو عرابه بمخاطبة وزير الحكم المحلي، طالباً استئناف عمل هذه الشركات، لتبدأ صباح اليوم حملة النظافة داخل مخيم طريق المطار الدذي يضم أكثر من 350 عائلة.