الاصلاحات الاقتصادية في طريقها إلى التنفيذ وعلى رأسها معالجة سعر صرف الدينار



عين ليبيا

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج اليوم الأربعاء مع نائب الرئيس السيد أحمد معيتيق، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي السيد الصديق الكبير، ووزير التخطيط السيد طاهر الجهمي، للاتفاق على الخطوات التنفيذية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يشمل حزمة من الإجراءات.

حيث أكد السراج خلال الاجتماع على استكمال استعدادات المجلس الرئاسي لوضع الخطوات المتفق عليها موضع التنفيذ، من جانبه أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي جاهزية المصرف والقطاع المصرفي لتنفيذ تلك الاجراءات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقد تدارس الجانبان خلال الاجتماع الآثار المترتبة على تنفيذ هذا البرنامج الذي سيعتمد خلال الفترة القريبة القادمة.

هذا ويتضمن البرنامج معالجة سعر صرف الدينار، والدعم على المحروقات، وزيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي.