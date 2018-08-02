«12730» رسالة بين صادرة وواردة من وإلى وزارة العدل

أكد “جمال الشويقي” الموظف المسؤول بوحدة الصادر والوارد بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل، أنه تم تسجيل وإدخال ما مجموعه (12730) رسالة معاملة إلى منظومة الأرشفة الإلكترونية وفقا للتقرير الإحصائي خلال الست اشهر الماضية بداية من 1 يناير إلى غاية 28 يونيو من العام الحالي 2018.

وأوضح أن عدد (8014) ثمانية ألاف وأربعة عشر رسالة قد صدرت من الوحدة، بينما تم ورود (4716) رسالة مستلمة من كافة الفروع والجهات التابعة لوزارة العدل والأجهزة القضائية، إلى جانب الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.