ورشة عمل تستهدف 20 عضوا من النيابة العامة حديثي التخرج

أعلن رئيس قسم التدريب والتأهيل “خالد دنف” عن تنظيم ورشة عمل خلال شهر أغسطس القادم تستهدف عدد (20) مشاركا من أعضاء النيابة العامة حديثي التخرج، بإشراف ورعاية إدارة التدريب بوزارة العدل والرابطة الأمريكية للقانونيين

وأوضح “دنف” في تصريح خاص، أن جلسات الورشة، التي سينفذها الأكاديمي مستشار وزير العدل الدكتور “الكوني عبوده” والمستشار “علي أبو راس” رئيس محكمة بمحكمة شمال طرابلس، ستقام بمدينة طرابلس لمدة يومين بعنوان “الإجراءات القانونية الواجبة في الحبس الاحتياطي حسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الليبي” تتمحور حول: وظائف وضمان الحبس الاحتياطي، وحقوق المعتقل والضحية، بالإضافة إلى المشكلات العملية وبطلان الحبس الاحتياطي.