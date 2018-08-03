أعضاء من مجلس النواب يحضرون دورة حول التفاوض والوساطة في لاهاي

عين ليبيا

كشف عضو مجلس النواب المهندس الصالحين عبدالنبي عن تواجده وعدد من أعضاء مجلس النواب في هولندا لحضور دورة تدريبية ينظمها مركز الحوار الإنساني في جنيف بالتنسيق مع المعهد الهولندي للعلاقات الدولية «معهد Clingendael الدبلومسي» بمدينة لاهاي وهي دورة تكوينية حول التفاوض والوساطة من أجل بناء التوافقات وليس كما يشاع من أخبار ومايتم تداوله عبر مواقع التواصل بأن أعضاء مجلس النواب متواجدين للتفاوض مع أطرف أخرى.

هذا وأكد ايضاً في تصريح للمكتب الإعلامي في مجلس النواب أن الدعوة وجهت لهم للمشاركة وابدوا موافقتهم على المشاركة بها منذ أكثر من شهر مضى مضيفاً بأن المشاركين في 8 نواب عن مجلس النواب و8 عن مجلس الدولة و8 عن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وليسو فقط من اقليم برقة كما يشاع بل من كافة المناطق الليبية.