خليفة الرحيبي مديراً لإدارة الشؤون الأفريقية في الخارجية الليبية

عين ليبيا

أصدر السيد الوزير محمد سيالة وزير الخارجية قراراً وزارياً يحمل الرقم 596 لسنة 2018 بتسمية السيد خليفة محمد خليفة الرحيبي مديراً لإدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية.

ويُذكر أن السيد خليفة الرحيبي يحمل مؤهل ليسانس علوم سياسية من جامعة محمد الخامس بالرباط بالمملكة المغربية الشقيقة ومن أهم الوظائف التي تقلدها منذ التحاقه بوزارة الخارجية سنة 1981 هي:

● مدير إدارة متابعة شؤون إتحاد المغرب العربي.

● مدير إدارة الشؤون العربية.

● قائم بأعمال السفارة الليبية ببراتسلافا سلوفاكيا.

● مدير إدارة بالأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي بالعاصمة الرباط.