المركزي يعد بتوفير السيولة للتجار ويحدد سقف الشراء بالبطاقات المصرفية

عين ليبيا

وضع مصرف ليبيا المركزي مبادرة جديدة بالتعاون مع المصارف التجارية تقتضي بمنح التجار المشتركين في خدمة نقاط البيع ما نسبته 50% من اجمالي مبيعاتهم الشهرية شريطة عدم الزيادة في الأسعار على أن يتم استحداث آلية للبلاغات عن أي تجاوزات وذلك بالتعاون مع المصارف التجارية وشركة معاملات.

هذا وشملت المبادرة أيضاً تحديد أسقف الشراء للبطاقات المصرفية بواقع 2000 دينار يومياً و5000 شهرياً.

كما نصت المبادرة على تكليف شركة معاملات باستخراج كافة البيانات والتقارير والاحصائيات الشهرية ومتابعة التجاوزات واخطار المصارف التجارية بها.