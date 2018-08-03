ملتقى الشباب الليبي.. تفعيلاً لدورهم في توحيد المؤسسات ودعماً للمصالحة الوطنية

عين ليبيا

انطلق صباح اليوم الخميس ملتقى شباب ليبيا بفندق المهاري وبحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية العميد حسين العامري ورئيس هيئة الشباب والرياضة وعضو من وزارة الثقافة وعضو من وزارة العمل والتأهيل وعدد من عمداء بلديات «أبوسليم، جنزور، سوق الجمعة، ترهونة، العجيلات، تاجوراء» ورئيس مكتب المصالحة وشؤون النازحين بإدارة العلاقات والتعاون.

حيث القيت خلال هذا الملتقى العديد من الكلمات التي تمحورت في مجملها على دور الشباب الليبي في بناء الدولة، ولما لها من دور كبير في المرحلة التي تمر بها ليبيا.

هذا ويأتي الملتقى لتفعيل مساهمة الشباب في توحيد المؤسسات ودعماً للمصالحة الوطنية الحقيقية.