بعد رفض تطبيق الـVAR في دوري الأبطال.. كولينا يستقيل

عين ليبيا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن الإيطالي بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد القاري استقال من منصبه الذي شغله لمدة ثماني سنوات لأسباب شخصية.

ويرأس كولينا، أيضا لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وكان معروفا بتأييده لاستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في المباريات، وهو النظام الذي طبق في كأس العالم لأول مرة هذا العام في روسيا.

وجاءت استقالة كولينا، بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عدم الاستعانة بحكم الفيديو المساعد في دوري الأبطال هذا الموسم، بعد أن قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد القاري إن هذه التقنية “لا تزال بحاجة لمزيد من الوقت لتطويرها”، لكن ليس هناك ربط مؤكد بين الاستقالة وقرار الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الاتحاد الاوروبي أن كولينا، الذي اعتزل التحكيم في 2005 بعد مسيرة أدار فيها نهائي دوري أبطال أوروبا في 1999 ونهائي كأس العالم في 2002، حقق إنجازات هائلة في مجال التحكيم الاحترافي.

وتحت قيادته، طور الاتحاد القاري للعبة برامج لتطوير المستويات الفنية والبدنية والخاصة بالتغذية للحكام. كما كان حريصا أن يصبح الإلمام بالفرق وخططها في الملعب جزءا من إعداد الحكم لكل مباراة.

وقال الاتحاد الأوروبي للعبة إنه الإيطالي روبرتو روسيتي، الذي أشرف على تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في كأس العالم الأخيرة، سيخلف كولينا في موقعه.

وقال روسيتي “مهد الاتحاد الطريق لتطوير الحكام في السنوات الأخيرة وأتطلع قدما لخوض التحدي الخاص بمواصلة وتعزيز هذا التقدم”.

وكان روسيتي (50 عاما) حكما دوليا لمدة ثماني سنوات قبل أن يعتزل في 2010.