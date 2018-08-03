لأول مرة في أبوسليم.. تركيب أعمدة للإنارة تعمل بالطاقة الشمسية

عين ليبيا

قامت بلدية أبو سليم بإطلاق مشروع تركيب أعمدة الإنارة التي تعمل بخلايا الطاقة الشمسية، في حديقة حي الأكواخ بمحلة حي الأكواخ.

حيث أكدت البلدية سعيها لتشمل هذا الخطوة كافة الأماكن الحيوية التي تحتاج لإضاءة كالمرافق الصحية والإشارات الضوئية والطرقات، وذلك في اطار مساعيها لإدخال هذه التقنية لمؤسسات الدولة والأماكن الخدمية والعامة والحدائق والمنتزهات دعماً لاقتصاد هذا الوطن حسب وصفها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدعم من برنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدعم وتطوير القدرات الذاتية للبلديات.