وزارة الصحة: أضرار كبيرة في مرافق حيوية وهامة بمدينة تاورغاء

عين ليبيا

أصدرت اللجنة المكلفة بتقييم حجم الأضرار بالمرافق الصحية بمدينة تاورغاء تقريراً عن تعرض كلاً من المركز الوطني لمكافحة وعلاج اللشمانيا والبلهارسيا والمركز الصحي صلاح الدين ومستشفى تاورغاء القروي لأضرار كبير.

حيث أكد التقرير على ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات لتنفيذ عمليات صيانة عاجلة، وبحسب المتحدث بإسم اللجنة التابعة لإدارة المشروعات فقد تم تقييم الاحتياجات قائلاً أن المرافق متضررة بشكل كبير وهي بحاجة إلى أعمال مدنية وصحية وتمديدات كهربائية وأعمال خارجية.

هذا وأوصت اللجنة في تقريرها الجهات المختصة بتخصيص مبالغ مالية لصيانة المرافق.