العامة للكهرباء.. توقف مُفاجئ لبعض الوحدات الكهربائية

عين ليبيا

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنها تعمل على إعادة عدد من الوحدات الكهربائية إلى العمل بعد توقفها وفقد 1400 ميغاوات ما تسبب في قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق نتيجة لفصل محول جهد 400 – 220 كيلو فولت.

وأوضحت الشركة أن الوحدات البخارية الأولى والثانية والثالثة والوحدة الغازية الثانية في محطة الزاوية خرجت بشكل مفاجئ عن العمل تبعها خروج محطة توليد جنوب طرابلس والخمس الغازية والوحدة البخارية الأولى في محطة كهرباء مصراتة.

وتسبب خروج الوحدات في قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بينها مدن من الجنوب.

وأكدت الوزارة أن فرق الصيانة نجحت في إعادة تشغيل أغلب الوحدات، وأنها مازالت مستمرة في محاولات إرجاع باقي الوحدات إلى وضعها السابق.