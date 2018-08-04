وأضاف: “هذا يشعرني بالفخر وهو تحد مدهش في مسيرتي. كل ما علي أن أظهره أن أثبت أن النادي كان محقا حين قرر الاستثمار في”.

وأكد ميلان أن هيغواين سيرتدي القميص رقم 9، رغم أنه بدا وكأنه يقدم له “سما في عسل”.

فقد سجل المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا، الذي ارتدى القميص رقم 9 الموسم الماضي، هدفين فقط خلال 24 مباراة بالدوري، بعد انتقاله من بورتو مقابل 40 مليون يورو.

وقبل ثلاثة مواسم، ارتدى لويس أدريانو نفس القميص ولم يسجل سوى أربعة أهداف في 26 مباراة، وارتداه لاعبان آخران في موسم 2014-2015 دون أن تكلل جهودهما بالنجاح، فقد سجل فرناندو توريس هدفا في 10 مباريات، وسجل ماتيا ديسترو 3 أهداف في 15 مواجهة.

وفشل ألكسندر باتو في التسجيل خلال 4 مباريات بالقميص رقم 9 خلال موسم 2012-2013، ولم يمنح القميص لأي لاعب في موسم 2013-2014.