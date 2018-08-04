أملاك الدولة.. هيكل «سوق الثلاثاء المجمع» للبيع

جانب من احتراق سوق الثلاثاء المجمع عام 2015

عين ليبيا

أعلنت مصلحة أملاك الدولة عن اعتزامها فك وبيع الهيكل المعدني وإزالة المخلفات لسوق الثلاثاء المجمع، وذلك بالمزايدة العلنية بأظرف مغلقة.

وأهابت المصلحة بالأفراد والشركات وغيرها من الجهات الراغبة في ذلك التقدم بسحب كراسة الشروط بمقر المصلحة الكائن بضاحية حي الأندلس اعتباراً من يوم الأحد المقبل بقيمة “150 دينار ليبي”.

وذكرت المصلحة أن يوم الأربعاء الموافق 15 أغسطس الجاري سيكون آخر موعد لسحب كراسة الشروط ومعاينة الموقع، وأن موعد تقديم العروض وفتح المظاريف سيكون يوم الخميس الموافق 16 أغسطس الجاري على تمام الساعة 11 صباحاً بمقر مصلحة أملاك الدولة.

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