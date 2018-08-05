من أصول لبنانية.. فرناندو حداد ربما يكون رئيساً للبرازيل !!

عين ليبيا

كشفت مصادر في حزب العمال البرازيلي أنه قد يتم ترشيح العمدة السابق لمدينة ساو باولو، فرناندو حداد اللبناني الأصل لانتخابات الرئاسة المقبلة في البلاد.

حيث أشارت المصادر أن حداد سيكون مرشح الحزب للانتخابات في حال منع الرئيس الأسبق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، المدان في قضايا فساد، من خوض الانتخابات، التي ستجري في أكتوبر المقبل.

وفي حال تمكن لولا دا سيلفا من المشاركة في الانتخابات، ستسحب مرشحة الحزب الشيوعي مانويلا دافيلا ترشيحها، وستكون ضمن فريق واحد مع لولا دا سيلفا مرشحة لمنصب نائب الرئيس.

فرناندو حداد هو سياسي برازيلي يساري، لبناني الأصل، هاجر والده إلى البرازيل من لبنان في عام 1947، فكان يشغل منصب عمدة مدينة ساو باولو بين 2013 – 2017، كما عين وزيراً للتعليم سابقاً، أما الرئيس البرازيلي الحالي ميشال تامر له أصول لبنانية أيضاً.